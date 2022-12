O Marín Futsal e o Poio Pescamar, entre os equipos femininos de alta competición incluídos no plan de patrocinio da Xunta contra a violencia de xénero

Dous clubs deportivos da comarca foron incluídos na terceira edición do Plan de Patrocinio Contra a Violencia de Xénero habilitado pola Xunta de Galicia e destinado aos equipos femininos de elite.

Trátase de Poio Pescamar e Marín Futsal, dous dos 19 clubs que recibirán unha subvención que conta cun presupueto de 217.800 euros (IVE incluído).

En concreto o Poio recibirá unha achega de 11.355,39 euros e o Marín de 10.331,54 euros.

Na provincia tamén recibirán apoio o Club Deportivo Bosco de baloncesto de Vigo, o Club Balonmán Porriño e o Porriño B, o Club Balonmán Atlético Guardés, Asociación Deportiva Carballal, a Sociedade Atlética Redondela e o Club Balonmán Cañiza, sendo o Atlético Guardés o que maior cantidade económica recibirá (25.572,89 euros).

Este plan é resultado da renovación do acordo entre a Vicepresidencia Segunda da Xunta e a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade que vén asinando desde 2020 co obxectivo da difusión de campañas específicas contra a violencia de xénero e o fomento da igualdade no deporte.

Na presentación do plan de patrocicio destacouse ademais o exemplo que supón o Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Galicia (CGTD) de Pontevedra, no que se preparan 168 deportistas dos cales xusto a metade (84), son mulleres.