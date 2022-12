A que números xoga o deporte pontevedrés na Lotería de Nadal?

A Lotería de Nadal é unha das datas máis sinaladas do ano. Con iso empeza formalmente o Nadal e a ilusión que desprende contaxia a cada un dos recunchos do país. Non escapa a iso o deporte pontevedrés, compartindo con afeccionados, xogadores de base e familiares a ilusión por conseguir un premio no sorteo extraordinario do 22 de decembro.

Desde hai semanas algúns deles foron vendendo participacións por distintas vías. Por exemplo o Pontevedra Club de Fútbol, que xoga este ano ao número 44.502, puxo á venda lotería de Nadal nas súas oficinas e nos bares de Pasarón durante os seus partidos.

Non creo, non? Pero…

E se este ano toca?



Tamén o fixo o Club Cisne Balonmán da Liga Asobal, no seu caso cunha dobre opción de premio ao apostar por dous números, o 18.084 e o 54.051.

Pero non son os únicos. Estes son os números que venderon algúns dos principais clubs da comarca.

Sociedade Deportiva Teucro: 85.118

Sociedad Gimnástica: 90.549

Poio Pescamar: 40.787

Club Baloncesto Arxil: 41.366

Leis Pontevedra FS: 36.649

Mareantes Rugby Club: 83.354

Club Galaico Sincro: 94.557

Tríatlon PC Rías Baixas: 71.469

CB Marín Peixe Galego: 24.014

Son só algunhas das moitas entidades deportivas pontevedresas, xa que non todas xogan á Lotería ou non compartiron publicamente o número a súa participación. A esta lista súmanse ademais outros clubs de base que si o fixeron como o Salgueiriños (92.018), a EF Portero 2000 (35.416) ou o CB Estudiantes (51.101).

Por outra banda hainos que apostan directamente pola Lotería do Neno do 6 de xaneiro, como é o caso do Club Waterpolo Pontevedra cunha dobre participación para ese segundo sorteo (94.692 - 30.506).