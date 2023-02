A UEFA examina os campos de herba do Salnés para acoller a fase final da Copa das Rexións

Técnicos da UEFA inspeccionan as posibles sedes do Salnés para albergar a fase final da Copa das Rexións © RFGF Técnicos da UEFA inspeccionan as posibles sedes do Salnés para albergar a fase final da Copa das Rexións © RFGF

Unha vez coñecida a designación de Galicia por parte da UEFA para ser sede da Fase Final da Copa das Rexións UEFA que se disputará o próximo mes de xuño, unha delegación do propio organismo que dirixe Aleksander Čeferin desembarcou esta semana nas Rías Baixas para realizar unha primeira valoración das posibles sedes do torneo.

Aline Sys e Claudio Negroni, responsables técnicos de UEFA, visitaron durante esta semana a comarca do Salnés para supervisar os aloxamentos hostaleiros e os campos de fútbol de herba natural que se atopan nesta contorna, elixida pola súa alta capacidade hostaleira e a alta densidade de campos de céspede natural. Este último é un dos moitos requerimentos por parte de UEFA para a disputa desta Fase Final da Copa das Rexións UEFA.

O presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, mostrouse moi satisfeito tras a visita da UEFA a Galicia e destacou "a extraordinaria actitude dos membros de UEFA" durante a súa estancia na comunidade. "Estamos convencidos de que a organización desta fase final da Copa das Rexións UEFA vai ser todo un éxito", apuntou. "Foi unha visita moi satisfactoria. Agora esperaremos as conclusións do informe que elaborará a UEFA. Somos conscientes da responsabilidade que conleva a organización deste evento histórico para o fútbol galego, pero estaremos á altura", engadiu o presidente.

Despois da supervisión durante a xornada do martes aos campos de fútbol de Baltar (Portonovo), San Pedro (Vilalonga) e o Salvador Otero (Illa de Arousa), a visita continou este mércores aos terreos de xogo de Burgáns (Cambados), A Senra (Ribadumia) e A Lomba (Vilagarcía de Arousa).

A delegacion da UEFA desprazada a Galicia estivo acompañada en todo momento polo presidente Rafael Louzán, e polo director deportivo, Manu Fernández. Na visita ao campo de fútbol de A Lomba estiveron presentes varios representantes do concello de Vilagarcía, mentres que a Burgáns tamén asistiron o alcalde de Cambados, Samuel Lago, e o concelleiro Xurxo Charlín, ademais do presidente da entidade, Eladio Oubiña. En A Senra, pola súa banda, estiveron presentes o vicepresidente da RFGF, José Manuel Fernández; o presidente do Comité Galego de Adestradores e director da Escola, Iván Cancela; e o presidente do CD Ribadumia, Antonio Serantes.

Desde a RFGF amosan o seu agradecemento a excelente predisposición e colaboración de todos os clubs: Portonovo SD, Villalonga FC, Céltiga FC, Arosa SC, Club Juventud Cambados e CD Ribadumia, polas facilidades dadas á Federación.