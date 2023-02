O regreso da liga Asobal trae ao Municipal ao Anaitasuna de Quique Domínguez

Álex Chan, no partido de liga Asobal entre o Cisne e o BM Logroño © Cristina Saiz

A liga Asobal está de volta. Tras o parón polo mundial, a máxima categoría do balonmán español volve ao primeiro plano co inicio da segunda volta dunha competición á que o Cisne trata de agarrarse con uñas e dentes.

Os brancos, que marchan en penúltima posición, afrontan o tramo decisivo da tempada con dous novos reforzos e co estímulo positivo do bo papel realizado no mundial por dous dos seus xogadores, Chan e Furtado. En cambio, o estado físico dalgún dos seus xogadores decisivos, como Cavalcanti, seguirá lastrando aos de Javier Márquez nesta nova etapa da competición.

Ás 17 horas deste sábado volverá moverse o balón polas pistas do Municipal. O rival será un clásico da categoría, o Anaitasuna que adestra o pontevedrés Quique Domínguez. "Teñen unha defensa dura e alternante que che complica a vida senón estás preparado para atacala", puntualiza o segundo adestrador, Marcos Otero, quen encomia o estilo do técnico pontevedrés ao sinalar que "os seus equipos xogan con moi bo ritmo, cambios de direccion e unha boa conexion co pivote".

A pesar da dureza do rival, no Cisne confían en ter un "chisco máis da sorte que nos faltou na primeira volta para sacar máis puntos". E para darlle a volta á situación confían na achega dos dúas novas fichaxes: Calin Dedu e Daniel Serrano.