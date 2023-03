Señor apela ao factor anímico para superar ao Fuenlabrada

Primeiro adestramento de Juan Señor no Pontevedra © Mónica Patxot

O Pontevedra visita este domingo ás 12 horas ao Fuenlabrada, un rival directo na loita pola permanencia, e o novo adestrador granate, Juan Señor, está convencido de que o seu equipo "vai dar a talla".

Na súa primeira rolda de prensa previa a un partido, o técnico fixo especial fincapé no factor anímico do plantel e na confianza que ten nel. "Estou encantado de ver unha serie de xogadores e persoas que están polo labor de ir cara adiante con criterio e con forza. Creo neste plantel, estanmo demostrando", afirma.

Aínda que traballaron aspectos tácticos e estratéxicos, o traballo do novo preparador centrouse principalmente en "aumentar o nivel de autoestima". Engadiu Señor que "o fútbol é un estado de ánimo arroupado polos datos. Ese estado de ánimo foi in crescendo e iso é co que quedo. A parte técnica do plantel xa a coñecía e sabía que o percorrido pode ser maior e imos a por el xa".

Neste sentido, recoñeceu o novo adestrador que hai tarefas nas que o equipo non traballou ao longo da tempada como a el gustáselle. "Hai cousas que se deberían traballar e non se fixeron", sinalou ao mesmo tempo que dicía que "faremos as sesións que se necesiten en accións de estratexia, que non foron habituais, pero é por beneficio posterior".

Sobre o esquema para empregar sostén que "o teño claro desde antes e variou moi pouco do que pensaba anteriormente, pero ata a noite, que volvo revisar todo o proceso, non me decanto por nada".

En referencia o rival, é coñecedor de que non poñerán as cousas fáciles, pero tamén neste asunto Señor simplifica o discurso. "Non necesitamos un sobresaliente, necesitamos facer o que sabemos facer, ben. Temos un rival que se nos gañan felicitarémolo, pero terá que poñer moito do seu parte e facelo moi ben. Non imos regalar absolutamente nada", declarou o preparador, quen explicou aos seus xogadores "os puntos débiles e fortes do Fuenlabrada".

Con todo, matiza que tanto para este enfrontamento como para os posteriores, o rival "impórtame moi pouco, se facemos as cousas ben imos gañarlles".

Tampouco levará a cabo Señor un cambio radical con respecto aos conceptos futbolísticos de épocas anteriores. "Non teño nada que dicir dos traballos anteriores, de feito un dos reforzos que creo necesarios é que saiban que valoro o que hai anteriormente. Non é un cambio radical. Collamos o bo".

Algo co que continúa é co corpo técnico, aínda que non descarta amplialo. "Unha cuestión é ver que me poden achegar e outra é valorar se é suficiente", dixo pedindo tempo para darse conta se é necesario reforzar o seu staff.

Outro cambio con respecto a épocas pasadas, é que Señor incluirá na convocatoria a todos os xogadores, incluso os que non están dispoñibles por sanción como Robles ou por lesión como Yelko.