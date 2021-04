La vieja Casa Cuartel

Después de más de cuarenta años vinculado, casi de forma ininterrumpida, con el cuartel de la Guardia Civil de la ciudad de Pontevedra, es inevitable que al pasar todos los días por la calle Loureiro Crespo, no me detenga a observar con nostalgia las obras que se están realizando para construir sobre sus piedras una residencia para personas mayores.

No es su futuro, sino su pasado, lo que me llevó el otro día a reflexionar, si cabe con más detenimiento, sobre cuanto supuso en mi vida personal y profesional, y estoy seguro de que también para otros muchos compañeros, el vetusto edificio de la vieja Comandancia.

Esta reflexión, quizá más profunda a la que instintivamente hago casi a diario, vino propiciada al recibir mi hoja de servicios, en la que la Administración, casi a modo de sentencia, informa de que mi ciclo profesional ha concluido en la Guardia Civil después de 45 años, 6 meses y 1 día.

Los primeros contactos con la Comandancia se remontan allá por el año 1965, mucho antes de mi ingreso en el Cuerpo. Acudía diariamente para recoger el pan en el economato que, lejos de ser una carga para mí, suponía un punto de unión con los recuerdos de mi padre, a la vez que un aliciente emocional. Tanto era así, que cada vez que me cruzaba en el patio con un guardia recién salido de la Academia me llevaba a contar con entusiasmo el tiempo que me faltaba a mí para ser como él.

Fue en ese mismo patio donde pocos años después (1974) realicé las pruebas de ingreso y vi colmadas mis expectativas y mis ilusiones de ser Guardia Civil, andadura que dio comienzo en mi entrañable Redondela, la villa de los viaductos. Después vendrían los dos primeros ascensos que me alejaron temporalmente de Pontevedra, para retornar definitivamente en 1990.

Fueron muchos los años en los que personalmente y más tarde profesionalmente me sentí vinculado al viejo cuartel y, que aún hoy, continúo estándolo emocionalmente a través de los recuerdos.

Fue allí donde día a día se forjó un sentimiento de entrega y donde se reforzó mi vocación. La austeridad de sus instalaciones que rozaba la penuria y las dificultades que cotidianamente se producían me hacían entender que el Guardia Civil nace, pero no deja de hacerse.

Aquellas personas a las que el niño que fui admiraba, me estimularon para superarme a mí mismo y me comprometiese con el deseo de ser como ellos, como mi padre, y cuando una vez logrado el honor de vestir tan digno uniforme fueron otros; mis compañeros los que vertieron sobre mí su esencia con sus enseñanzas. Los que amparados por aquellas piedras, esculpidos por las experiencias, por las vivencias, por la labor que llevaban a cabo en el trabajo diario, me convirtieron en el hombre que soy. Por eso, agradeceré siempre a quienes durante mi vida profesional pusieron su saber a mi disposición e hicieron que se fortaleciese mi convicción en que no me estaba equivocado y había elegido ser lo que aún hoy, y a pesar de ya estar jubilado, sigo siendo, Guardia Civil.

Si esas paredes hablasen contarían mil historias llenas de humanidad, relatarían no pocas vivencias personales, los éxitos conseguidos en beneficio de la sociedad y también la frustración que a veces se siente por no haber logrado hacer más.

Fue también un lugar de encuentro, sobre todo para los niños que acudíamos a la celebración del 12 de octubre, un día de puertas abiertas lleno de bullicio y alegría para honrar a nuestra patrona la Virgen del Pilar, en la que, hace años, no faltaba la verbena que se celebraba al atardecer en el patio de la Comandancia, donde muchos adolescentes hacíamos nuestros pinitos con el baile.

Es la definición perfecta de Casa Cuartel, daba cobijo y protección a todos, y a pesar de cualquier reforma que sufra y cualquier destino que se dé a ese espacio, en la mente de muchos, es ya una huella imborrable que nos hace sentir que seguirá estando ahí, en nuestros corazones, sintiéndonos unos privilegiados de haber podido ser parte de la vida que arroparon sus paredes.