23 de abril (Día del Libro)

Un año más llega el 23 de Abril, tenemos que recordar a Cervantes, el máximo genio de la literatura de todos los tiempos, su obra más leída y traducida es "El Quijote" pero si Cervantes no hubiese escrito esta obra, hubiese alcanzado, igualmente, fama por sus "Novelas ejemplares" que todos debiéramos conocer, son una serie de doce novelas cortas que tituló "ejemplares" porque todas ellas ofrecen un provecho moral.

Durante los siglos XVIII y XIX "La Gitanilla" y "La ilustre fregona" fueron las que más influencia y aceptación tuvieron dentro y fuera de España, las dos tienen en común su argumento romántico y atractivo, hoy tal vez se prefiera algo lleno de crudeza como "El casamiento engañoso" o la sequedad de "El licenciado vidriera", pero lo interesante es que dediquemos tiempo para la lectura, ya sea en prosa o en verso, Cervantes cultivó todos los estilos, además de genial novelista, fue buen poeta lírico y gran autor teatral, recordemos su soneto "A túmulo de Felipe II" o su tragedia "Numancia".

Empecemos a leer, los que no lo hayan hecho antes, pueden comenzar en cualquier momento costará más pero no es imposible, se dice que no hay ninguna película que pueda compararse con la lectura del libro del que ha sido adaptada.

Dice Eduardo Mendoza (escritor español) que si tuviera que llevarse un solo libro a una isla desierta, prefería morir en el naufragio.

"Un buen libro es el que se empieza a leer con expectación y se termina con provecho" dice M. Ala (novelista y educadora norteamericana, autora de libros como "Mujercitas").

En este día 23 de Abril se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes y debíamos celebrarlo visitando una Biblioteca, es muy agradable hacerlo, ya al entrar parece que el aire es distinto para sentirse a gusto debemos empezar desde niños a saborear los libros, el lector de "tebeos" será lector de libros cuando sea mayor.

No puedo olvidarme de las máximas de la lectura, algunas dicen así: "Abre un libro, camina por sus páginas hasta que te sientas protagonista de la historia que tienes entre tus manos, te convertirás en náufrago, capitán que vuelve de las estrellas o viaja al fondo del mar". Otra dice: "Llena tu mochila de libros, alimenta tu espíritu con la lectura, te sentirás muy bien y aumentarás tus conocimientos casi sin darte cuenta". Y una tercera dirá "Carga con tus dudas y entra en la Biblioteca, allí encontrarás respuestas".

Ya sé que hoy se encuentra todo en Internet, y que los ordenadores están al orden del día, pero ¿dónde queda la satisfacción de tener un libro entre las manos, pasar sus hojas, volver a leerlo y disfrutar entre sus páginas?.

Lo moderno vale para consulta, pero ... ¡dónde esté un libro!.

Poco a poco debemos hacer nuestra propia biblioteca, se empieza por un libro y se termina preguntándose ¿Dónde coloco otro estante? porque según Edmundo de Amicis (escritor italiano autor de "Corazón" obra que estuvo prohibida en las escuelas y que después se hizo famosa por el cuento "De los Apeninos a los Andes" el famoso "Marco" de T.V.): "una casa sin biblioteca es una casa sin dignidad".

Y porque la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo, debemos leer, y leer mucho, releer un libro es mucho mejor que leerlo por primera vez, se le saca más provecho. Leamos en el idioma que más nos guste así al mismo tiempo que leemos practicamos lo que sabemos y, por favor, no os olvidéis de leer poesía, para entender un poema hay que leerlo varias veces, en voz alta, parándose hasta comprender lo que quiere decir, pues la poesía no es igual que la prosa, contiene muchas metáforas y eso es lo que la hace más bonita, a parte de la medida y el ritmo.

Hoy 23 de abril empezad un libro y ya veréis qué bien lo pasáis, nada que ver con la "tele" o las "peli".

¡Qué os divirtáis leyendo! Sobre todo en el día del libro.