27 días: Felicidad

La felicidad es un estado mental que me inyecta espinas en el cuerpo, tiene un efecto físico bastante notable en su presencia y también en su ausencia. Es momentánea, viene y va. Algo parecido a las relaciones disfuncionales, no sé cuándo llegará, no sé si le abriré la puerta o si esté lista para recibirla. Susurra en mi oído cosas que a veces no quiero escuchar porque estoy triste y disfruto algunas tristezas. Es un monstruo inaccesible por momentos. Inteligente y astuta. La felicidad no cree en el ayer ni en el mañana, vive en el hoy, el ahora. Es frágil. Conoce mis debilidades, sabe quiénes son mis personas favoritas, mis odios y mis noblezas. Me hace recordarla y necesitarla, extrañarla para querer alcanzarla. Me convierto en dependiente de ella. Una droga fantástica. Soy débil por ella, admito que la quiero conmigo siempre, a mi lado noche y día. Soy su amante, aunque a veces no sé cómo retenerla, se me escapa de las manos. Soy culpable si la tengo, y soy culpable si no la tengo. Prefiero responsabilizar a otros por su ausencia. Cierro los ojos a solas e imagino una felicidad eterna, menos circunstancial. Es tan brava y exigente como yo, más que yo. No nos entendemos siempre, a veces no llegamos a los acuerdos importantes, no sabemos cómo hacerlo. Cuando logramos vernos frente a frente experimento amor, sonrío, duermo bien, descanso, siento paz. Cuando se va, comienzo a caer en un abismo del que no siempre logro salir, es un estado de pura negación, no me atrevo a admitir que no soy feliz debido a mis acciones, soy yo quien puede traer de vuelta mi felicidad, solo yo, siempre yo.

Cada uno de nosotros tiene razones para estar feliz, grandes, pequeñas, visibles, invisibles. Pero es una de las cosas más difíciles en la vida, siempre falta algo, pasa algo, o no pasa nada. Ser feliz es un proceso interno de aceptación y reconocimiento. Una manera de entender los procesos tal cual son. Es más fácil lo contrario. Sufrir y dejarnos arrastrar por las inconformidades del d ía a día. Se nos hace difícil ver la sencillez en los momentos importantes o la grandeza de los momentos insignificantes. Una gota de felicidad pasará por nuestro lado, nos tocará con la intención de refrescarnos el alma, pero no nos daremos cuenta, no será suficiente. Se secará minutos más tarde. Es que necesitamos un océano para entender la grandeza de la vida misma, cuando en realidad a veces una gota de felicidad es todo lo que necesitamos.

“La felicidad es la mejor pareja de baile que puedes tener…siempre”