23 de Abril

Día de Abril, Cervantes y Shakespeare, dos nombres que han dado cultura al mundo, a un mundo con historia, a un mundo que lee, y eso es lo que debemos inculcar a nuestra gente menuda.

Se dice que "la lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren". Cuanto te sientas a leer un libro, con ganas, no por imposición de alguien, se te pasan las horas sin darte cuenta. Es como si fueras viajando en ese tren que no has podido tomar, pero, sentado cómodamente en tu sillón, viajas no sólo en tren, lo haces en avión, en coche y quizás en un platillo volante.

Un universo de luz, de olores y colores se va adueñando de ti y hace que te sientas protagonista del libro que estás leyendo.

Todas las lenguas del mundo tienen su significado. A quien se niega a aprender otra distinta a la propia, poco le interesa la lectura.

Hay un poema en lengua sami que dice: "nada permanece más tiempo en nuestras almas que el lenguaje que heredamos o adquirimos con la lectura; ella libera nuestros pensamientos, abre nuestra mente y suaviza nuestra vida". Es hoy, cuando existe tanta mente aferrada a sus propios pensamientos, cuando debemos abrir la nuestra a todas las culturas y nunca sentirnos portadores de la verdad: Si lees comprobarás que no somos los únicos, por eso la mejor cura de la vanidad es leer y releer, encontraremos cosas interesantes para nuestro mundo interior.

Hay libros inolvidables, como una música que viene de nuestro inconsciente. Son esos libros que hemos leído de niños, tal vez no sean los mejores, son aquellos que dispusieron nuestro espíritu para la lectura.

Baltasar Gracián decía que una persona sin conocimientos es un mundo a oscuras y hay que hacer de los amigos maestros y compenetrar lo útil del aprendizaje con lo gustoso de la conversación. Amigos son también los libros.

Tampoco debemos leer porque "está de moda", es decir, porque tal o cual autor es el más leído, tal vez, porque el editor ha hecho una semblanza del autor o de la obra muy particular y con deseo de lucro.

Alguien dijo: "el problema de las vanguardias es que a todo lo que se les ocurre lo llaman nuevo". No son necesarios artículos demasiado largos, como decía nuestro Julio Camba. Deben decir lo justo, para que cada cual entienda lo que pueda o sepa entender, ésa será la medida adecuada, no aburrirá a los lectores y se engancharán al libro mejor que a la televisión o a otras cosas.

23 de Abril, día del libro. Que no se marche esta fecha sin haber leído uno al menos.

LIBRO

Perdida entre las páginas de un libro

me sumerjo en torcidos renglones,

aparto comas, guiones y sombras

y disfruto con párrafos escondidos.

Huelo a tinta y letra impresa

olor de cultura vieja

paladeo letras mayúsculas,

minúsculas y negritas

que dan a la historia sentido.

Encuentro puntos y comas

también los punto y seguido

me paseo por la blancura

de las hojas que recibo.

Buceando voy por ellas

como pez en mar tranquilo

y disfruto la lectura

en las páginas del libro.