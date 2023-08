Robar arte

Teólogo, bibliotecario; matemático, historiador; librero, anticuario, coleccionista, académico, experto en mapas antiguos; director de biblioteca… estas son las profesiones de los mayores ladrones de libros conocidos. Los hay que pertenecieron a la nobleza y otros llegaron a formar bandas de ladrones para tal menester alcanzando botines cercanos al millón: de libras, de dólares… Libros de Horas, incunables, manuscritos árabes, mapas antiguos... Muchos fueron detenidos al cabo del tiempo y condenados a la cárcel, alguno pese a manifestar en su detención que necesitaba dos botellas de buen champagne todos los días, pero sólo después de las seis. Fueron capaces de saquear bibliotecas de instituciones del mayor nivel, dotadas de altos niveles de seguridad que acabaron siendo escamoteados por el genio y el talento. Pero robos son y en robo cae el código penal.

Más difícil parece robar pintura. Los cuadros pueden alcanzar gran tamaño y no se los puede esconder en el bolsillo del abrigo. Pero es un asunto que ha ocupado el ingenio de muchas personas a lo largo del tiempo y del que han obtenido muchos éxitos, la prueba está en que existe un registro virtual de obras de arte robadas denominado Art Loss donde los marchantes disponen de la relación actualizada de las piezas hurtadas. Si antes el robo decimonónico cobraba las piezas de una en una, la modernidad ha traído de todo y cualquier año dispone de una cosecha bien surtida. Por ejemplo, en el 2008 en un museo de Zurich robaron cuatro obras -espléndidas obras: de Monet, Degas, Van Gogh y Cézanne- que estaban valoradas en el mercado en unos 180 millones de euros: ladrones enmascarados, armados con pistolas y en tres minutos estaban saliendo por la puerta. Parece aquí el robo más profesional pero el menos artístico: banda de ladrones que tienen un encargo, lo ejecutan y cobran por su trabajo mientras los cuadros quedan en manos de otros. En el archivo antes citado hay muchas obras recuperadas, pero hay unas cuantas que nunca se han encontrado y que alguien, en algún lugar, las tiene. Hay un Caravaggio robado de una iglesia en 1969 que nunca más se supo de su destino: la mafia palermitana puede que lo tenga en su poder. Otras muchas obras han desaparecido sin dejar rastro.

Mucho más problemática es la desaparición por ocultamiento. Aquellas obras que formaban salas de exposición en algunos museos que, con el paso de los años y de las ideas, se retiran a los almacenes, se embalan y desaparecen de la vista del público. Esto supone otro tipo de connotaciones y parece difícil asignarlos al robo de arte. Porque no es que se comprobase que las obras expuestas fuesen copias o que no pertenecieran a la antigüedad definida, o cualquier otro aspecto que minusvalorase la obra expuesta, sino que la dirección artística del museo las retira por criterios artísticos. O no. ¿Quién coloca a los directores de museos? Pues eso. Hoy no interesa mostrar lo que un día era artístico y valioso y ahora los criterios de mando -por lo civil- ordenan retirarlo. Por ejemplo, hubo un monje de la congregación benedictina de Montserrat que viajó y vivió en Tierra Santa y Oriente Próximo durante 30 años para dedicarse al estudio de la Biblia: estudió hebreo, arameo, árabe… trabajó en Ur, en Babilonia, en toda la Mesopotamia, fue capaz de trazar el recorrido del pueblo judío en su huída a Egipto, recogió materiales, pinturas, escribió libros y cuando volvió al cabo de los años con todo el material llenó varias salas que constituían el Museo Bíblico de la Abadía de Montserrat. A comienzos de la democracia el poder político arrambló con las salas y con el propio museo, que ya no existe. No interesa la Biblia ni el monje ni Oriente Próximo: los monjes elevaron preces al cielo y se pusieron de rodillas mirando para Cuenca. En su lugar hay otra cosa. Es lo que sucede con lo público, queda al albur de la burricie comisaria, del control ideológico por activa, pasiva y perifrástica. Un robo.

En las guerras se producen los grandes robos. Las tropas francesas en la Guerra de la Independencia entraron en España con la secreta intención de invadirla, quedarse sobre el terreno y mantenerse a sus expensas: en muchos casos no traían intendencia alguna ni dinero para comprar víveres o monturas. Venían de la revolución francesa y tenían bien aprendidos los manuales del robo y el saqueo con lo que comenzaron a aplicarlo en las poblaciones por donde pasaban. Una vez liquidadas las órdenes religiosas y militares, sucesivos decretos ampararon el saqueo de sus bienes: colecciones de cuadros, esculturas, alhajas, bibliotecas y por supuesto los edificios históricos en los que se ubicaban desde su origen, cuatrocientos o quinientos años atrás. El alto mando francés se dedicaba a estos menesteres: de los grandes salones de la nobleza española, de las iglesias y monasterios, de los Colegios de enseñanza y de las casas palaciegas se surtió el expolio francés del arte español: zurbaranes, murillos, herreras, alonsocanos, valdesesreales… Fue de tal importancia que hoy en día siguen sucediéndose los estudios sobre el destino de muchas de sus obras, de las que tanto se beneficiaron los ingleses y que hemos de contemplarlas en Apsley House de Londres. Hoy se vuelve a recordar cómo los franchutes robaron la Cruz de Caravaca, o como el mismísimo Pepe Botella metió en un gran convoy lleno de obras de arte, entre ellas un Velázquez, muchas y diversas obras, conocido el suceso como El equipaje del rey José, narración de don Benito Pérez Galdós.

Pero nada es comparable al apocalipsis del mundo judío en la Europa de los años 30 en adelante. El incontable dolor de los que hoy son memoria. De continuo aparecen noticias en las que determinado Museo o el propio Estado -Francia, Holanda, EEUU…- quedan obligados a la entrega y restitución de determinados cuadros que pertenecían a una familia judía a cuyos herederos supervivientes les corresponde su entera propiedad. Sin ir más lejos, los cuadros que el Museo de Pontevedra restituyó a sus legítimos propietarios: una familia judía polaca. También aquellos cuadros que fueron utilizados para poder escapar de la Alemania nazi: un salvoconducto por un cuadro. Es lo que les sucedió a Lilly Cassirer y a su marido que de forma forzosa tuvieron que desprenderse por 360 dólares de la época para conseguir huir a Inglaterra. Este Rue Saint-Honoré de Pissarro en el Thyssen de Madrid pertenece a esta familia y el compromiso moral nos obliga a su restitución: vendieron el cuadro para escapar de la muerte.

Hay datos y estudios sobre el expolio nazi a las familias judías europeas entre 1933 y 1945: estiman alrededor de 600.000 las obras de arte robadas por los asesinos alemanes. Llegaron a esconderlas y acumularlas en minas de sal, en donde se encontraron pinturas, dibujos, acuarelas, grabados, esculturas, tapices, libros… En 2016 el presidente Obama aprobó una Ley de Recuperación de Arte Expropiado del Holocausto, y al amparo de esta ley se producen las demandas de las familias judías. 80 años después están abiertas todo tipo de reclamaciones en la que no falta la inconsistencia moral de las instituciones. El Metropolitan Museum of Art de NY vendió en secreto un cuadro de Van Gogh en 1972 a la fundación de un magnate naviero griego con el fin de evitar reclamaciones de sustitución: hoy, nueve descendientes de la familia judía propietaria reclaman la restitución y los daños y perjuicios consiguientes. El Holocausto y los bienes culturales que constituyeron el robo, el expolio, a las familias judías que perecían asesinadas en los campos de concentración nazis, es en sí mismo una norma moral de la humanidad que debe quedar abierta sin término.

No olvidamos el botín de las tropas comunistas en Europa y en toda Europa del Este. Durante décadas los jerarcas negaron su posesión pese a declararlo patrimonio de la URSS en compensación por los daños. Se estima en más de 200.000 pinturas, esculturas, joyas, libros y objetos artísticos esquilmados por el comunismo en circunstancias parecidas al régimen nazi. Aquella ley comenzó a agrietarse con la llegada de la democracia y se abrieron vías legales para reclamaciones y sentencias: con la justicia sui generis de una democracia muy deficiente como es la rusa, las sentencias dictaminan que Rusia no puede devolver bienes a países agresores. El pensamiento totalitario es tremendamente difícil extirparlo de la mente humana.

En Alemania se promulgó una Ley de Restitución Patrimonial en 1994 por la que se estableció que todas las transmisiones de propiedades judías que tuvieron lugar entre septiembre de 1935 y mayo de 1945 se consideran nulas a todos los efectos. En los Países Bajos se había formado un primer Comité de Restitución en 1997 e igualmente adoptaron en 2001 las resoluciones del Comité Asesor para la Evaluación de las Solicitudes de Restitución. Todas ellas fechas muy avanzadas, muy tardías, de un proceso que tendría que estar depurándose desde los años 50/60.