Urbanidade non é urbanismo. A mala educación

Educade aos nenos e non teremos que castigar aos homes (Pitágoras)

Estou en Madrid no metro en Goya, vou cara a parada de Tribunal. Entro no vagón non hai case ninguén e séntome. Parada en Velázquez, entra unha morea de xente, un grupo de rapazada intenta coller asento, énchense os vagóns. Vai xente de pé, vexo unha muller nova en avanzado estado de xestación, ía amarrada a unha das barras verticais, ao arrancar o vagón moveuse toda ela. Mirei á xente, nomeadamente á rapazada, ninguén lle deixa o sitio, levanteime e dinlle o meu. Mireinos fixamente aos novos, e un deles entendeu amiña mirada, picouse solo e soltoume: "mira viejo ya se que quieres que le dejemos el sitio pero nosotros entramos antes". Mireino e díxenlle "o que nace parvo e maleducado morre maleducado e parvo". Ao non entender o que lles dixen, xuntáronse varios para berrarme cousas como "catalán tenías que ser" ou "independentista lárgate de España". Educación IDA. En fin, que país¡

Collín o teléfono e busquei no dicionario da RAG, urbanidade, substantivo feminino. Calidade de quen observa as normas de conduta social e fai demostración das boas maneiras en uso entre as persoas que viven en sociedade. Canto boto en falta o uso desta palabra, por desgraza cada vez máis. Isto que contei antes é, ademais dun signo de ignorancia, é unha "falta" de educación e de civismo. Vivimos nunha realidade que non son só nenos e adolescentes, aínda que nestes últimos a rebeldía vai en consonancia coa idade, senón que tamén é moi evidente en xente maior, nos adultos. Porén os adultos soen falar da mala educación da rapazada, é o máis fácil, botámoslle a culpa aos pais (conséntenlle todo, din) ou a escola (non sei que te aprenden na escola, repetida durante varias xeneracións). Non se dan conta, ou non queren recoñecer, que a mala educación tamén se da no seu entorno, e moito. Entón que lle queren pedir a rapazada xa que eles son o exemplo nos que se miran. A grosería, a falta de respecto, a falta de civismo está levando á xente a situación que acaba sendo un foco de contaminación cívica.

Cando me puxen a escribir este artigo pensei que ás veces parece que non se pode falar destes temas por ser de liberdade individual (máis estando en Madrid, terra da liberdade e das cañas, IDA dixit), mais penso que o meu deber é dicilo. Podería dar mil e un exemplos destes comportamentos, desta mala educación decotío.

Normalmente fago a compra da comida para a casa . Vou as tendas da zona onde vivo, Loureiro Crespo, para unhas cousas ou aos supermercados para outras. Comeza o ataque ao civismo, adultos intentado colarse na caixa no supermercado, soen ser distintos xeitos, hainos e hainas que se colan descaradamente, cáchanse axiña, pero si cola cola. Outro método é dicir "teño présa que teño a pota ao lume", aquí sempre lle digo que non se apure que cando se sae da casa o mellor é apagar a pota, non vaia ser que lle dea unha volta e quede no sitio e logo arda o edificio. Mais o espectáculo segue, o panexar e remexer na froita sen luvas, e se lle dis que as poñan aínda teñen máis que dicir.

Non sei que intelixente arquitecto, eu penso que ningún alomenos os que eu coñezo, dixo que Pontevedra é un bo sitio para andar en bicicleta. Unha cousa é a peonalización e outra o uso de bicicletas e monopatíns. As nosas rúas e beirarrúas son estreitas, podemos convivir , mais con civismo. Na praza, primeiramente tan deostada, que se fixo diante do Hospital, e que agora vese como refuxio para xente maior onde socializamos e falamos das nosas cousas e das nosas dores, pasan os monopatíns e bicicletas a toda velocidade e quen ten que apartarse somos nós, os maiores, nunha mostra de mala educación deses condutores que non son cativos precisamente. O mesmo pasa nos pasos de peóns que vas conducindo, ves pola beiravía unha bicicleta e cando chega ao paso de peóns xira facéndonos frear en seco, cando iso no esta permitido, iso é unha mala educación viaria.

Logo de facer a compra paro a tomar café no mesmo bar todos os días. Alporízame o escoitar falar en alto a xente que se quere facer notar. Soen usar termos inxuriosos e facéndose o gracioso nomeadamente cando falan do goberno ou do alcalde. Son bastos e moi maleducados. Ás veces pídolles que falen máis baixo que a min as súas opinións non me interesan, uns fanme caso, mesmo se desculpan, pero hai outros que se encoráxanse máis e en vez de falar máis baixo o que fan é incrementar o volume, ata berrar e dicir "e logo, ti queres amigo do alcalde ou do goberno?" (segundo sexa o tema). Por moito que lles expliques non fan caso. Este tipo de incivismo e mala educación é o que poderíamos considerar "falabarato".

A mala educación da FG de Fútbol ca xente de Pontevedra co gallo do partido contra Italia da Selección Feminina Española foi para enmarcala. Polas miñas netas estiven no ordenador e co teléfono, ás doce e un segundo non se vían zonas libre, nunca se viron. Enganáronos? Se se sabía que ía ser poucas porque non se dixo. Dise que se quería que todas as nenas galegas federadas viñeran, que os clubs tiveran ata 60 entradas cada un. Tamén deberían dicir que pronto vai haber eleccións e son fundamentais os votos dos clubs. O señor Louzán sabe moi ben diso. Se quería que fora toda esa xente, que eu non teño nada en contra, que se fixera en Riazor ou Balaidos que ten máis aforo. Así quedaron fora moitas nenas e nenos de Pontevedra. Dicíame hoxe pola mañá un amigo que foi por alí que había máis xente do Salnés que de Pontevedra e que vía moitos "directivos machirulos" (nova palabra da RAE) que hai pouco tempo dicían que as mulleres non saben xogar ao fútbol.

Pareceume de mala educación, tamén, que para atacar ao contrario como si non houbera outros motivos, o comportamento do PP respecto aos asasinatos, si asasinatos, de nenas e nenas en Gaza. É condenable, moi condenable o de Hamás, mais tamén o de Israel que incumpre continuamente os tratados internacionais e non lles pasa nada. Dicíame o meu amigo Antón: "para ser o PP un partido tan confesional, tan apoiado na Igrexa, carallo para a caridade cristiá. Feijóo debía darse conta que en política non vale todo e que ten que parar coa polarización, senón mal imos". Que razón ten o Antón.

Sei que vivimos momentos de polarización e que os que nos representan deberían de pensar un pouco o exemplo que están dando co seu comportamento, con esa falta de respecto, estes días vivimos, en pouco tempo, varios episodios de mala educación que merece a pena dicilo para que fagan reflexionar a quen os di por ser referentes no seu.

Debemos ter en conta que a educación, a boa educación, fai os alicerces do marco da convivencia, do respecto. Cando manexamos bos xestos estamos facendo escenarios onde o valor que impera é ese. Temos que corrixir como tratamos aos demais, como debemos recoñecer ao outro, hai que asentar as bases do civismo, mellor nos irá porque urbanidade non é urbanismo.