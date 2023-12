Escolares do Grove retiran media tonelada de residuos das praias de Area da Cruz e Raeiros

Retirada de residuos na praia de Raeiros © Afundación Retirada de residuos na praia de Raeiros © Afundación

Afundación celebrou este martes unha nova xornada de voluntario dentro do seu programa Plancto, co que busca aumentar a conciencia ambiental de diversos colectivos. Nesa ocasión, escolares do CEIP As Bizocas, no Grove.

Decenas de escolares participaron nun proxecto para a retirada de residuos en dous das praias situadas nas inmediacións do seu centro educativo, Area da Cruz e Raeiros.

Os participantes atoparon nasas, anacos de cabos, redes e sedelas enmarañados, pequenos anacos de escumas sintéticas, caixas de peixe e tarugos plásticos empregados para o cultivo dos mexillóns nas bateas.

Tamén retiraron outros obxectos que aparecen frecuentemente nos areais como botes, botellas, tapóns, cabichas, bastoncillos de limpar os oídos, envoltorios, e plásticos de diferentes tamaños, pinzas, chisqueiros, palés de madeira, vasos de iogur e ata unha radiosonda.

En total, esta xornada de limpeza logrou retirar destes dous areais media tonelada de residuos.