Sancionado en Poio por conducir sen carné, provocar un accidente e fuxir do lugar

Un home foi denunciado en Poio por conducir sen carné, provocar un accidente de tráfico e, antes de ser identificado, darse á fuga para evitar ser multado.

Os feitos, segundo explicou a Policía Local de Poio, producíronse na rúa Rosalía de Castro, xusto diante da xefatura deste corpo municipal.

O condutor freou de maneira inesperada no centro do carril de circulación e sen ningunha causa aparente, provocando que o coche que circulaba detrás impactase con el, a pesar de que este vehículo dispuña dun sistema de freada de emerxencia.

Os axentes axudaron inmediatamente aos condutores e cando ían identificar ás dúas partes do accidente, o primeiro deles escapou do lugar.

Minutos despois presentouse unha muller que aseguraba ser a condutora do coche e chegou a asinar o parte amigable do accidente, pero a Policía Local rastrexou as inmediacións e localizou ao verdadeiro condutor escondido.

Esta persoa carecía de permiso para conducir turismos, polo que foi denunciado polas autoridades. Ademais, tamén lle propuxeron para sanción por conducir de maneira neglixente e por ausentarse do lugar do accidente sen facilitar os seus datos.

Todo estes feitos quedaron rexistrados nas cámaras de videovixilancia da xefatura.

Ademais, a Policía Local asegura que o infractor faltou o respecto aos axentes e proferiu improperios e ameazas cara a eles relacionadas co suposto posto de traballo que ten como funcionario nun hospital.