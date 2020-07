O PP gaña en 57 concellos, o BNG no Grove e Soutomaior e o PSOE na Illa e Fornelos

As eleccións galegas celebradas este domingo volveron a situar ao Partido Popular como a primeira forza na provincia de Pontevedra. Os populares foron a formación máis votada en 57 dos 61 concellos pontevedreses. Só se lles escapou O Grove e Soutomaior, onde gañou o BNG; e A Illa de Arousa e Fornelos, feudos tradicionais do PSdeG-PSOE.

Na comarca de Pontevedra, os mellores rexistros do PP déronse, por esta orde, na Lama (65,34%), Campo Lameiro (62,92%), Barro (55,59%), Cerdedo-Cotobade (55,43%), Poio (52,14%), Ponte Caldelas (48,22%), Vilaboa (43,77%) e Pontevedra (43,43%).

No Salnés, os populares -que gañaron en todos os municipios salvo O Grove e A Illa- triunfaron en Vilanova de Arousa (62,47%), Meaño (60,09%), Ribadumia (54,36%), Sanxenxo (53,19%), Cambados (52,83%), Meis (51,13%) e Vilagarcía de Arousa (43,67%).

Dous votos separárono da vitoria no Grove, onde obtivo un 32,81%, unha porcentaxe similar ao obtido na Illa de Arousa (31,82%), superados polos socialistas.

Moraña (57,32%), Portas (55,54%), Caldas de Reis (50,72%) e Cuntis (46,23%) foron algunhas das vitorias do PP na comarca de Caldas, mentres que no Morrazo lográrono en Marín (50,94%), Bueu (43,07%), Moaña (37,21%) e Cangas (34,31%), neste último caso con só trece votos de diferenza sobre o BNG.

No caso do BNG, xunto aos triunfos no Grove (32,85%)e Soutomaior (42,94%), destacan en Bueu (32,54%), A Illa (28,24%), Vilaboa (28,10%), Pontevedra (27,49%), Barro (26,11%), Ponte Caldelas (24,80%), Cambados (23,69%), Vilagarcía (23,55%), Cuntis (23,05%), Caldas (22,82%), Portas (22,56%), Moraña (22,27%), Sanxenxo (22,18%), Poio (21,71%), Meis (20,60%) ou Marín (20,08%).

Os socialistas, pola súa banda, ademais de gañar na Illa (32,14%) e Fornelos (43,94%), foron segunda forza en Cuntis (24,01%), Meis (22,74%), Cerdedo-Cotobade (20,81%), Ribadumia (19,62%) ou Campo Lameiro (19,13%). No resto de municipios da área de influencia de Pontevedra foi superado polo BNG.

Galicia en Común obtivo os seus mellores resultados no Grove (7,63%), Vilagarcía (5,08%), Bueu (4,55%), Marín (4,43%) e A Illa (3,80%), mentres que Vox fíxoo na Lama (2,76%), Marín (2,65%), Ponte Caldelas (2,36%) e Sanxenxo (2,23%) e Ciudadanos, na Lama (3,02%).

Os resultados detallados por municipios pódense consultar na web habilitada pola Xunta de Galicia para estas eleccións: https://resultados2020.xunta.gal.