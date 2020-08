O Supremo confirma a condena aos fundadores do club de cannabis 'Casa María'

O Tribunal Supremo acaba de confirmar a sentenza que condena aos dous fundadores do club de cannabis 'Casa María' de Pontevedra a tres meses de prisión por cultivo, distribución e venda a terceiros de droga a través da sede da asociación .

Nunha sentenza de 24 páxinas, o Tribunal Supremo bota por terra, un por un, os 15 motivos alegados polos dous fundadores do club e desestima o recurso de casación presentado contra o fallo da sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra, que os condenaba por un delito contra a saúde pública de substancias que non causan grave dano á saúde.

Os dous fundadores e un socio da asociación Casa María foron xulgados na Audiencia polos delitos contra a saúde pública e asociación ilícita, pero xa a primeira sentenza absolveu ao socio e só condenou os fundadores por un delito contra saúde pública a eses tres meses de prisión e o pago dunha multa de 1.762 euros ao presidente e ao tesoureiro de Casa María. A sentenza, agora confirmada, recolle a concorrencia de erro vencible de prohibición e das atenuantes analóxicas de dilacións indebidas e drogadicción.

O fallo xudicial que agora confirma o Supremo considera acreditado que, polo menos desde o mes de marzo de 2013, os dous acusados dedicáronse a utilizar a vivenda na que a asociación tiña a súa sede para cultivo e secado de plantas de cannabis que logo distribuían entre quen se facía socios, a cambio dun importe que cada un pagaba no momento da súa adquisición.

Ambos foron condenados non polo cultivo e consumo en si, senón porque permitían que a droga se consumise no exterior da asociación. "Concluímos que se permitía a retirada da substancia e que non existían concretas medidas de control para anular e nin sequera mitigar o risco da súa difusión fóra, pois non consideramos razoablemente suficientes para o efecto unhas advertencias verbais", sinalaba a Audiencia e reproduce o Supremo.

Os acusados alegaban que ata un 30 ou 40 por cento dos socios tiñan necesidades terapéuticas, pero a sentenza do Supremo considera que non poden "ter por acreditada" esa circunstancia, pois "nada a sustenta" que, ademais, a actividade dese club "non se atopa dentro do ámbito da doutrina xurisprudencial do consumo compartido".

Na súa nova sentenza, o Supremo conclúe que "non se acreditou que estivese pechada a un número concreto de usuarios, antes ao contrario", e sinala que o propio 'Libro de socios' achegado polos dous condenados acorda admitir a novos socios sen establecer unha cota determinada previa.

O tribunal usa esta proba "con moitas reservas de fiabilidade", pero engade que, de todos os xeitos, "o esencial é se podemos afirmar a existencia real do risco de difusión e consideramos que así é". Á parte desa estrutura aberta a incorporacións, coa soa protesta da calidade de consumidor, podíase retirar substánciaa estupefaciente do local para consumila no exterior e podíase facer en cantidade superior á dose diaria (de 2 gramos), en ocasións para varios días, sen que existisen mecanismos de control destinados a garantir o seu destino ao exclusivo consumo propio.

Esta asociación, segundo o Supremo, non se atopa dentro do ámbito da doutrina xurisprudencial do consumo compartido, que considera atípicos supostos de consumo plural, en que un número de reducido e determinado de persoas agrúpanse para a adquisición e ulterior e inmediato consumo conxunto nun lugar pechado, de substánciaa estupefaciente sufragada entre todos.

A sentenza reitera que a conduta concretada en organizar un sistema de cultivo, provisión e/ou adquisición de marihuana coa finalidade de repartila ou entregala a terceiras persoas (indiscriminadas, pois a petición coa manifestación de ser ou desexar ser socio, á vez que consumidor, bastaba), sen control de cantidades ou persoas, en nada se debe beneficiar das previsións duns estatutos asociativos, que son inobservados nesa distribución indiscriminada; non pode entenderse de escasa entidade.

Respecto diso, engade que aínda que só for a distribución a cen persoas "de maneira continuada e sistemática durante varios meses" da marihuana ou o haxix, "na maneira tan escasamente controlada que se fornecía", de ningún xeito pódese falar de escasa entidade.