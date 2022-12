A nova fase da ARI do centro histórico incluirá a reforma da Praza do Peirao

Praza do Peirao, Pontevedra © Mónica Patxot

O goberno municipal puxo nome e apelidos á próxima reforma do centro histórico. Na nova fase do ARI, prevista para 2023, rehabilitarase de maneira integral a Praza do Peirao.

Esta zona, próxima ao Puente do Burgo e ao Parador de Turismo, será obxecto dunha ambiciosa actuación para actuar na súa superficie e na renovación de todos os seus servizos soterrados.

A falta de definir o proxecto, fontes consultadas por PontevedraViva sosteñen que se investirá nesta actuación ao redor dun 15% de toda a axuda económica aprobada para esta nova fase, que serán uns 800.000 euros en total.

Para os particulares que se queiran acoller ás axudas do ARI para reformar as súas vivendas, estas deberán ocupar polo menos o 50% da superficie construída en cada inmoble, excluídas a planta baixa ou plantas inferiores que alberguen outros usos.

O importe da axuda depende do grao de eficiencia enerxética conseguido coa actuación de rehabilitación que se execute, e pode ser do 40, do 65 ou do 80% do orzamento protexible, acadando un máximo de 29.425 euros por vivenda.

En todo caso, a axuda poderá acadar o 100% do investimento realizado, excluídos impostos, cando se identifiquen situacións de vulnerabilidade económica nalgún dos propietarios da vivenda.

Ademais, poderá concederse unha axuda adicional de ata 12.000 euros no caso de que sexa necesario retirar elementos con amianto.

Antes da Praza do Peirao, o ARI ten dúas actuacións pendentes no centro histórico.

Unha delas, a reforma do lateral da casa do concello será executada por Construción Ramírez. O contrato, pendente de firma, formalizarase en próximos días.

Para a reforma da parte inicial de Pasantería, nas inmediacións de edificio sindical, pola súa banda, está a ultimarse o proxecto, que o Concello prevé presentar moi pronto.